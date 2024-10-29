Oyuncu Şevket Çoruh'un acı günü
Oyuncu Şevket Çoruh'un 82 yaşındaki annesi Neriman Çoruh hayatını kaybetti. Çoruh'u bu acı gününde birçok ünlü isim de yalnız bırakmadı.
'Arka Sokaklar' dizisinde 'Komiser Mesut' karakterini canlandıran Şevket Çoruh, annesini kaybetti.
Çoruh'un annesi Neriman Çoruh'un uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.
Nermin Çoruh, Üsküdar Bülbülderesi Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Müjdat Gezen, Ozan Güven, İlker Ayrık gibi ünlü isimler de katıldı.
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