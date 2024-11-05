Sibel Can'ın acı günü: 12 yıllık asistanı kansere yenildi

Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:16

Güncelleme: 05.11.2024 - 17:16

Sibel Can aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Ünlü assolistim yıllardır asistanlığını yapan Cengiz Han karaciğer kanserine yenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengiz Han’ın kanserinin 4 evreye kadar ilerlediği tespit edildi. Yapılan tedavi olumsuz sonuçlandı ve Cengizhan yaşam savaşını kaybetti.

