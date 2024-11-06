Sibel Can'ın acı günü: Cengizhan Sabuncu kimdir? Sibel Can'ın asistanı Cengizhan Sabuncu kaç yaşında, nereli? Cengizhan Sabuncu neden öldü?
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti. Peki, Cengizhan Sabuncu kimdir? Sibel Can'ın asistanı Cengizhan Sabuncu kaç yaşında, nereli? Cengizhan Sabuncu neden öldü?
Sibel Can aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Ünlü assolistin yıllardır asistanlığını yapan Cengizhan Sabuncu hayatını kaybetti. Peki, Cengizhan Sabuncu kimdir? Sibel Can'ın asistanı Cengizhan Sabuncu kaç yaşında, nereli? Cengizhan Sabuncu neden öldü?
CENGİZHAN SABUNCU KİMDİR?
Cengizhan Sabuncu 55 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak tanınmıştı. Sibel Can'ın menajerliğini yapmaktaydı.
CENGİZHAN SABUNCU NEDEN ÖLDÜ?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengiz Han’ın kanserinin 4 evreye kadar ilerlediği tespit edildi. Yapılan tedavi olumsuz sonuçlandı ve Cengizhan yaşam savaşını kaybetti.
Etiketler: #Cengizhan Sabuncu #Sibel Can #menajer
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