İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne vergi borcu kesintisi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 19:53

Güncelleme: 06.01.2025 - 19:53

Yapılan açıklamada, yatması gereken tutardan vergi borçlarından dolayı 1 milyar 573 milyon TL kesileceğinin öğrenildiği belirtilirken, konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelere başlandığı da ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"31 Aralık 2024 tarihinde ‘Maliye Payı’ olarak hesabımıza yatması beklenen 3 milyar 713 milyon TL’den; takas başvurusu yapılmış olan vergi borçlarımızla ilgili olarak 1 milyar 573 milyon TL kesinti yapılacağı öğrenilmiş olup, konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelere başlanmıştır.

Takasa konu edilen varlıkların Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından değerlendirilmesi devam etmektedir. Bu süreç devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, kesintiye konu olan 1 milyar 573 milyon TL’nin belediyemiz emanet hesabında tutulacağı bilgisini iletmişlerdir.

Sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli tüm girişimler yürütülmektedir.

Öte yandan, çalışanlarımızın 7 Ocak’tan itibaren kalan ücretlerinin ve diğer tüm haklarının en kısa sürede ödenebilmesi için diğer finansman kaynaklarının devreye sokulması çalışmalarımız da hızla devam etmektedir."