Kılıçdaroğlu’nun eski özel kalemi Tuncay Ceylan aday adayı oldu

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 13:42

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 13:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uzun yıllar özel kalem müdürlüğünü yapan Tuncay Ceylan İzmir 2. Bölgeden aday adaylığı başvurusu yaptı. İZFAŞ Yönetim Kurulu üyesi de olan Ceylan, sosyal medya hesabından, “Milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Daha özgür ve daha daha güzel bir Türkiye'de buluşmak dileğiyle” diye konuştu.

TUNCAY CEYLAN KİMDİR?

1961’de Antakya’da doğan Tuncay Ceylan, Almanya’da Friedrich Alexander Üniversitesi’nde gördüğü eğitimin ardından 1983’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Filolojisi bölümünden mezun oldu ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde öğretim üyeliğine başladı. Askerliğini Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği’nde asteğmen rütbesiyle yapan Ceylan, Kasım 1985’te Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü’nde İdari Memur olarak göreve başladı. 1987’de Bağdat Büyükelçiliği, 1989’da Köln Başkonsolosluğu’nda idari ateşelik görevlerini yapan Tuncay Ceylan, 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı Konut Müdürlüğü’ne getirildi. 1993 Eylül’ünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürü olan Ceylan, 1994 Ağustos’unda Adalet Bakanlığı’nda Özel Kalem Müdürlüğü’ne getirildi.

Adalet eski Bakanı Mehmet Moğultay’ın Özel Kalem Müdürlüğünü yaptı. Ceylan, Ağustos 1995’te Raks Holding Kamu İlişkileri Koordinatörü, 1997 Ocak’ta Emlak Bankası Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Basın Müşaviri, 1997 Eylül’ünde ise bir medya grubunda koordinatörlük görevi üstlendi. Ceylan, Kasım 2000’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Sosyal Hizmetler Müdürü, Mart 2003’te aynı kurumda Kurumsal İletişim Daire Başkan Yardımcısı, Mart 2004’te yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda Dış İlişkiler Daire Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Çok iyi derecede Almanca ve iyi derecede İngilizce bilen Ceylan, evli ve 3 çocuk babasıdır.