Köylülerden zeytinyağı fabrikasına karşı imza kampanyası

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:54

Güncelleme: 02.10.2023 - 09:54

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan yurttaşlar, kurulması planlanan zeytinyağı sıkım fabrikasına karşı imza kampanyası başlattı.

AKP’li Belediye Meclis Üyesi Fatih Akkın’ın kendi arazisine kurmayı planladığı fabrikanın yerleşim yerlerine yakın olduğunu ifade eden Cuma Mahallesi Muhtarı Yılmaz Donduran, "Mahallemizde zeytinyağı fabrikası kurulacağına dair duyum aldık. Bu zeytinyağı fabrikası kurulması düşünülen arazi yerleşim yerlerine 50 metre mesafede. Aşağısında çömlek atölyeleri ve evler, yukarıda 150-200 metre mesafede de yerleşim alanları bulunmaktadır. Ayrıca fabrikanın yapılacağı yerin az ilerisinde dere var. Derenin karşısında Yaylalı Mahallesi evleri var. Buradan esecek rüzgar ilçe sanayisini ve çarşısını da etkileyecek. Oralarda yaşayanlar da bu yerin yanlış olduğunu dile getiriyorlar. Kendileri de burada zaten. Biz fabrikanın yapılmasına karşı değiliz. Şu an yapılacak olan yer konum olarak yanlış. Bu yer şehir içinde kalan bir yer” dedi.

"ŞEHİR DIŞINA YAPILMALI"

Fabrikalardan çıkan kokulardan dolayı zorluklar yaşadığını anlatan muhtar Donduran, “1980'li yıllarda Karacasu'da kurulan bir kooperatife ait zeytinyağı fabrikası şehrin göbeğinde kaldı. Burayı şu an kaldıramıyorlar. Çünkü zamanında verilmiş ruhsatı iptal olmuyor. Böyle bir sorunu yaşamamak için mahalle sakinleri buraya fabrika kurulmasını istemiyorlar. Fabrikanın kara su kokusu, prina kokusu, 24 saat çalışacak olması sebebiyle gürültüsü, ayrıca yağ sıktırmaya gelecek araçların gece gündüz demeden oluşturacağı gürültü bu sebeplerle biz buraya fabrika kurulmasını tasvip etmiyoruz. Bu sebeple mahalleliden gelen talepler doğrultusunda dilekçelerimizi yazıp gerekli resmi kurumlara göndermek üzere imza kampanyası başlattık. Şu ana kadar çok sayıda imza veren kardeşlerimiz oldu. Bunları gerekli yerlere göndereceğiz. Başta da söyledim biz buraya fabrika kurulmasına karşı değiliz, biz konum olarak yanlış diyoruz. Buraya fabrika yapacak olanlar şehir dışında bir yere yaparlarsa daha iyi olur” sözlerini kullandı.

"İLERİDE BURADA YAŞAM ALANI ARTABİLİR"

Fabrikayı kurmak isteyen Fatih Akkın'ın izinleri almak için belli girişimlerde bulunduğunu belirten Donduran, “Biz yapılmasına karşı değiliz, yapılsın. Memlekete çakılacak tek bir çivi bile değerli. Ama burası yer ve konum olarak yanlış. Ayrıca Karacasu'ya şöyle baktığımızda konut yapılabilecek yer sıkıntısı var. İlerleyen yıllarda buralar imara açılabilir. O zaman burada fabrika olursa buraya yaşamaya gelen olur mu? Biz konum olarak yanlış diyoruz. Umarım buraya fabrika yapmayı düşünen kişi ya da kişilere söyledik. Umarım bizim ciddiyetimizi anlarlar. Bu yerden vazgeçip başka yere yaparlar" şeklinde konuştu.

Girişimci Fatih Akkın'ın ise herhangi bir gürültü ve koku oluşturmayacak son teknoloji kapalı sistem kurarak ilçeye istihdam oluşturmak istediğini söylediği öğrenildi.