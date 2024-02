Tunç Soyer: Alnımız ak, başımız dik

Yayınlanma: 17.02.2024 - 13:58

Güncelleme: 17.02.2024 - 13:58

İzmir Büyükşehir Belediyesi, entegre toplu ulaşım ağının ana taşıyıcısı ESHOT Genel Müdürlüğü filosuna 23 yeni otobüs daha kazandırdı.

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, "İzmir'in çalışkan, yiğit, dürüst insanları, Şehrimizin bağımsızlığının sembolü olan Gündoğdu Meydanı'nda, Cumhuriyet ağacının altında bir kez daha bir aradayız! Bugün, İzmir'de başlattığımız ulaşım devriminin kilometre taşlarından birini büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 2019 yılında, "Aşkla İzmir" diyerek çıktığımız bu yolda bir söz verdik. Cumhuriyetimizin 100. yılı İzmir için bir milat olacak... Şehrimizin ulaşım sorununu kökünden çözeceğiz dedik. Aradan geçen 5 yılın ardından sözümüzü yerine getirmek için dev adımlar atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizlere bu gururu yaşatan, büyük fedakarlıklarla bizi işimize, sevdiklerimize, çocuklarımıza ulaştıran ESHOT ailesine yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“YAPAMAZSINIZ DEDİLER YAPTIK”

“Birlikte 5 yılda neler başarmadık ki?” diye devam eden Soyer, “Ekonomik krizin tavan yaptığı böyle bir dönemde, İzmir tarihinin en büyük yatırımlarını şehrimize kazandırdık. Merkezi hükümetin önümüze çıkardığı tüm engellere rağmen raylı sistem yatırımlarımızı birer birer tamamladık. ‘Para bulamazsınız’ dediler, bulduk. ‘Yapamazsınız’ dediler, yaptık. Çünkü bizim bu şehrin demokrasi aşığı, Cumhuriyet sevdalısı insanlarına verilmiş bir sözümüz var. Biz bu şehre aşığız! Belediyemizin öz kaynaklarıyla Çiğli Tramvayı’na başladık. Alnımızın akıyla bitirdik. 27 Ocak'ta hizmete aldık. Yüzde 12'yle aldığımız Narlıdere Metrosu’nu tamamladık. Kent içi ulaşıma yeni bir soluk getiren hattımızı, 24 Şubat’ta hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. O metro Buca'ya gelecek dedik. Getirdik. İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımını, merkezi hükümetin tek bir kuruş yardımı olmadan gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay, 9 Ocak'ta dev köstebek denilen sondaj makinelerimizi, Buca'da toprağın altına indirdik. 490 milyon Euro'luk göz kamaştıran bir yatırımla hattımızın inşası son sürat devam ediyor. Otogar-Kemalpaşa, Gaziemir-Karabağlar-Halkapınar metro hatları ile Karşıyaka-Örnekköy Tramvay Hattı’nda da ön çalışmalarımızı tamamladık. İzmir'i demir ağlarla ördük. Örmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“MUSTAFA KEMAL'İN EVLATLARININ YÜREĞİ VARDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Oy yoksa hizmet yok” açıklamalarını hatırlatan Tunç Soyer, “Partili Cumhurbaşkanı’nın kısa bir süre önce, üstelik de on binlerce canını yitirmiş Hatay’da ettiği ‘Bizden olmayana hizmet yok’ mealindeki sözlerini hatırlıyorsunuz. İşte biz bu şehirde dev yatırımlarımızı, İzmir’den 40 alıp 1 veren bu zihniyete rağmen gerçekleştirdik. Yatırımlarımızın her bir katresinde, her adımında sarayın değil, halkın alın teri vardır. Kimseye eyvallahı olmayan, kimsenin önünde el bağlamayan alnı ak, başı dik İzmir'in gücü vardır... Mustafa Kemal'in evlatlarının yüreği vardır! İyi ki bu şehir için aşkla çarpan 4 buçuk milyon yürek var! İyi ki beş yıl sizlerle omuz omuza yürüdük. İyi ki varsınız!” dedi.

692 YENİ OTOBÜS

İzmir’in deniz ulaşımında da geliştirdiklerini anlatan Soyer, “Ölümsüzleşen Fethi Sekin ve Uğur Mumcu isimlerini verdiğimiz iki arabalı feribot satın aldık. İki tanede de kiraladık. Böylece Deniz filomuzu büyüttük, sefer sayılarımızı artırdık. Kent çeperinin dışında kalan ilçelerimizi, entegre toplu ulaşım ağına dahil etme yolunda devrim niteliğinde bir projeye de imza attık. İZTAŞIT’ı hayata geçirdik. Kooperatif temelli bu proje ile bireysel toplu taşımacıları tek çatı altında buluşturduk. ESHOT denetimli toplam 196 İZTAŞIT aracımızla Seferihisar, Kiraz, Menemen, Foça, Ödemiş ve Bergama’da hemşerilerimize hizmet veriyoruz. Nakit ödeme dönemini bitirdik. 7’den 70’e vatandaşlarımızı İzmirim Kart avantajlarına kavuşturduk. Göreve gelirken söz verdiğim 500 otobüs vaadini, yüzde 140'lık rekor bir oranda gerçekleştirmiş olmaktan kıvanç duyuyorum. İzmir'de ulaşımın omurgası olan lastik tekerlekli toplu ulaşımda tarihi yatırımlar gerçekleştirdik. Son derece uygun ödeme koşullarıyla, ESHOT Genel Müdürlüğümüzün filosuna 692 yeni otobüs kazandırdık. Türkiye’de 5 yılda bu kadar çok otobüs alan bir başka belediye yok. Bugünse görev sürem içerisindeki son 23 otobüsü daha filomuza dahil etmenin heyecanını yaşıyorum” şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZİN EFENDİLERİNİN ALIN TERİNE SAHİP ÇIKTIK”

100 adet elektrikli otobüs alımı için de İller Bankası ile kredi görüşmelerinde son noktaya gelindiği aktaran Başkan Soyer, “Ayrıca, Euro 6 Egzoz Emisyon Sistemli doğayla uyumlu 200 adet otobüsün daha alımına yönelik şartnamemizi hazırladık. Nihai hedefimiz olan Sıfır Emisyonlu Toplu Ulaşım modeline her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Ben beş yıl boyunca günü kurtaran çözümlere değil, geleceği kurtaracak akılcı işlere odaklandım. İstedim ki bir kere yapalım, tam yapalım. İstedim ki bu kenti, altından başlayarak yeniden inşa edelim. 50 senedir yaşanan sorunları tarihe gömelim. Bunun için çalıştım. Kent genelinde yağmur suyu kanalları ile kanalizasyonu ayrıştırma işini başlatmamız... İzmir’in yaşayan hazinesi Kemeraltı’nın altyapısına el atmamız… Koku sorununu geçici ve pahalı bir kanal açmak yerine, kalıcı ve ekonomik yatırımlarla çözmemiz… Şehrin tüm yapı stoğunun röntgenini çekerek, fay hatlarını belirleyerek, şehrin gelişimini buna göre tasarladığımız depreme hazırlık stratejimiz... İşte tüm bunlar “Önce temeli düzeltelim” prensibinin somut birer sonucudur. Kent merkezinde bunları yaparken, kırsalı da asla unutmadık. Bize unutturulan, toprağımıza, havamıza, suyumuza uygun tarım ve hayvancılığı yeniden canlandırdık. “Başka Bir Tarım Mümkün” diyerek yerli ve milli olanı, öz değerlerimizi koruduk. Milletimizin efendilerinin alın terine sahip çıktık. Ulu Önderimiz Atatürk’ün, “Her fabrika bir kaledir” sözü bu yoldaki en büyük rehberimiz oldu. Devletin tüm imkânlarına sahip hükümet bile yeni fabrika açmıyorken biz İzmir'e dört fabrika, dört yeni Cumhuriyet kalesi kazandırdık. Dirençli kent hedefimiz doğrultusunda geliştirdiğimiz ileri dönüşüm projelerimizle, Yaşayan Parklarımızla İzmir'in refahını büyüttük. Bu şehirde, insan onuruna yakışır güvenli bir yaşamı teminat altına aldık” sözlerini kullandı.

90 DAKİKA DEĞİL, 120 DAKİKA ÜCRETSİZ AKTARMA GELİYOR

Geçen 5 yılda sizlerin yaşamını her anlamda kolaylaştırmak için çok çalıştık. Bugün de şehrimizin ulaşım ağına göz kamaştıran pırıl pırıl 23 yeni otobüsü kazandırıyoruz. Kamu kaynağını en verimli ve doğru şekilde kullanma bilinciyle bu araçlarımızı son derece uygun koşullarla aldık. Toplamda yaklaşık 75 milyon TL’lik tasarruf sağladık. İzmir'in parası, İzmirlinin cebinde kaldı. Burada Mercedes ve Otokar firmalarının yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen başta ESHOT Genel Müdürlüğümüz Erhan Bey olmak üzere ESHOT Genel Müdürlüğümüzün tüm yöneticilerine ve çalışanlarına ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün bir müjdeli haberim var! Açtığımız Çiğli Tramvay, gelecek hafta açacağımız Narlıdere Metrosu aldığımız ve alacağımız yeni otobüsler sizlerle bu müjdeli haberi paylaşmama imkân verdi. Toplu ulaşımda 90 dakika değil, 120 dakika ücretsiz aktarma sistemi için gerekli çalışmaları başlattık ve tamamladık. İzmirliler artık tek biniş ücretiyle 120 dakika boyunca ücretsiz seyahat edebilecek. Bu ay içinde UKOME’den alacağımız karardan sonra Mart ayından itibaren uygulamayı başlatacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Aslında, toplu ulaşımı İzmir’de tamamen ücretsiz yapma yönünde çalışmamız da vardı biliyor musunuz? Tüm Türkiye’ye örnek olacak bu konuda, uzun süren hazırlıklarımızı da tamamlamıştık. Zaman ne gösterir bilinmez... Bakarsınız nasip olur, onu da yaparız” dedi.

“ÇOK MÜSTERİHİM”

“İzmir'in Cumhuriyet aşığı mert insanları!” diyerek konuşmasını sürdüren Tunç Soyer, “Görev sürem içerisinde, sadece ülkemiz tarihinin değil, dünya tarihinin en sarsıcı, en zorlu 5 yılını yaşadık. Pandemiye ve tüm ekonomik zorluklara rağmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere verdiğimiz sözlerden bir adım dahi geri atmadık. Gururla söylüyorum, her yıl bütçemizin yaklaşık yüzde 40’ını yatırımlara harcadık. Tüm zorlu süreçlerde işsiz kalan, aşsız kalan, evlerinden dahi çıkamayan yurttaşlarımıza milyonlarca liralık sosyal yardımlarla destek olduk. El verdik, gönül aldık. Bundan daha güzel, daha anlamlı bir sevgi bağı düşünemiyorum. Öyle zannediyorum ki ben seçim vaatlerinin başarı oranını şeffaf bir şekilde duyurarak yazılı bir kitaba dönüştüren bu dönemin tek Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu nedenle çok müsterihim. Vaatlerimin yüzde 87'sini gerçekleştirmiş olmanın büyük bahtiyarlığı ve gururu içindeyim. İzmirlilerin samimi ilgisi, sevgisi, desteği ise gururların ve mutlulukların en büyüğüdür. Tüm kalbimle söylüyorum, bu gurur bana da evlatlarıma da yeter. Hiç ümitsizliğe kapılmayın. Asla ama asla karamsarlığa düşmeyin. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Bu memleket için, İzmir için son nefesime kadar hizmet edeceğim. Bunu, kimsenin ekmeğine yağ sürmeden, bu toprakları rant çetelerine peşkeş çekmeden yapmaya devam edeceğim. Alnımız ak, başımız dik. Her şeyi hep birlikte başardık. Bu gurur İzmir'indir! Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sizleri en içten dileklerimle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.