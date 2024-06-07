Yenilenen devlet hastanesinin yoğun bakım servisi kapatıldı, hastalar sevk edildi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 19:08

Güncelleme: 07.06.2024 - 19:10

İzmir’de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan ve Kasım 2022’de yeniden inşa edilerek açılan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisi kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 150 yataklı yoğun bakım servisinde oksijen sisteminde yaşanan arıza nedeniyle hayatı tehlikesi bulunan hastalar çevre hastanelere sevk edildi.

“YENİ HASTA KABUL EDİLMİYOR”

Hastanenin yoğun bakım servislerinin bulunduğu bölümünü su bastığını ve elektrik arızası oluştuğunu aktara Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Hastalar şehir hastanesine sessiz sedasız nakledilmiş. Bilgilere göre; vantilatörlere oksijenin geldiği yerden su gelmiş. Hastaneye yeni yoğun bakım hastası kabul etmiyor” diye konuştu.

“HASTANE SİL BAŞTAN YENİLENMELİ”

Sağlık Bakanlığı’na seslenen Doğruyol, “Bu hastane İzmir’de bulunan 12 adet depreme dayanıksız olup, yenilenmesi gerekipte, yenilenen tek hastanesi. Plan, proje olarak sıkıntılı ve inşaat kalitesinin oldukça düşük olduğunu herkes biliyor. Bodrum kata ışıksız ortama sıkıştırılan memurlar, su, elektrik, oksijen vb. her türlü sistemden çıkan sorunlar, Sağlık Bakanlığı’nın kontrolünde yapılıp, geçici kabulü yapılmış olan hastanede yaşanan bin bir sorun. Yapılması aşamasında pek çok sorun yaşanan hastanenin, yapıldıktan sonra da pek çok sorunla devam etmesi, hastanenin hemen her bölümünün sıkıntılı olması, hem çalışanlarımızı, hem bürokratlarımızı canından bezdirmiştir.

Bu yaşananlardan Sağlık Bakanlığı’nda bu hastaneyle ilgili iş ve işlemi yapanlar sorumludur.

Sayın Sağlık Bakanımıza sesleniyoruz.

Bildiğimiz kadarıyla kesin kabulü yapılmamış olan bu hastaneyi sil baştan yenilemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir açıklama yapılmadı.