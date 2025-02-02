'İzmir Kadınlar Kongresi 102 yaşında' söyleşisi düzenlendi
Ankara CUMOK’un Cumhuriyet Kitapları katkısıyla düzenlediği Dr. Serdar Şahinkaya’nın 'İzmir Kadınlar Kongresi 102 Yaşında' başlıklı söyleşisi Cumhuriyet Kültür Merkezinde yurttaşlarla buluştu.
İzmir’de BASİFED ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen İzmir Kadınlar Kongresi’nin 100. Yılında ‘100 Yaşında İzmir Kadınlar Kongresi’ Serdar Şahinkaya'nın konuşmaları ile başladı.
Şahinkaya, İsmet İnönü ve ekibinin Lozan’da barış görüşmelerinde bulunduğu, önemli ve kritik bir dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi ve Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın gerekli ortamı hazırlamak, halkı aydınlatmak, genel eğilimleri değerlendirerek bir strateji belirlemek ve siyasi mücadelelerde desteğini sağlamlaştırarak örgütlenmek amacıyla 14 Ocak 1923’te Ankara’dan 30 günü aşkın sürecek bir seyahate çıktığını anlattı. Şahinkaya, bu gezinin önemli noktalarını görsellerle izleyicilerle paylaştı.
Şahinkaya, kurtuluşun ve kuruluşun şehri olarak adlandırdığı İzmir’de, 2 Şubat 1923’te Atatürk’ün çok sayıda kadınla buluştuğunu ve altı saate yakın süren, iki oturum halinde yapılan İzmir Kadınlar Kongresine değindi. Mustafa Kemal’in İzmir’de 17 Şubat 1923 günü Türkiye İktisat Kongresi’nin açılışında uzun ve ayrıntılı bir konuşma yaptığını aktardı.
Konuşması süresince Atatürk’ün kadın ve erkek eşitliğine verdiği önemi vurgulayan Serdar Şahinkaya Atatürk’ün 18 Şubat 1923’te İzmir’den ayrılıp 19 Şubat’ta Lozan’dan dönen İsmet Paşa ve heyeti ile Eskişehir’de buluşarak birlikte Ankara’ya döndüğünü paylaştı.
İlgiyle izlenen söyleşi sonunda Şahinkaya izleyicilerin sorularını yanıtladı.
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