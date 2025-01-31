Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yabancı para hesaplara faiz indirimi

TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 50 baz puan indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan yabancı para hesaplara faiz indirimi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2025 - 14:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), teknik bir düzenleme yaparak, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 50 baz puan indirdi.

TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin faizle tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 3,50'den yüzde 3,00'e çekildi.

Aralık ayında politika faizinde indirim başlamadan önce Merkez Bankası 3,75 olan kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirerek 3,50'ye çekmişti.


Etiketler: #TCMB #yabancı para #Mevduat #faiz

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