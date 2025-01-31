Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat sıfırlandı!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:55

Güncelleme: 31.01.2025 - 15:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerine ilişkin verileri yayımladı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kasım sonunda 36,1 milyar dolardan revize edilerek 35,8 milyar dolara düşen DDKKM stok bakiyesi, aralık sonunda 32,6 milyar dolara geriledi.

Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi, 28,8 milyar dolardan 28,5 milyar dolara revize edildikten sonra 26,0 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 7,3 milyar dolardan 6,6 milyar dolara düştü.

Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise 0,4 milyar TL seviyesinden sıfırlandı.