1954 Dünya Kupası: Bern mucizesi, çivili kramponlar ve Türkiye’nin ilk dünya kupası macerası

Dünya Kupası tarihi serisinde bu bölümde, turnuvanın İsviçre'de düzenlendiği 1954 yılına uzanıyoruz. Cumhuriyet Podcast'in yeni bölümünde Cumhur Önder Arslan ve Deniz Ülkütekin, Türkiye'nin şans eseri katıldığı bu turnuvayı, Macaristan'ın unutulmaz "Altın Takımı"nı ve futbolu değiştiren teknolojik gelişmeleri detaylarıyla ele alıyor.

İşte 1954 Dünya Kupası'nın öne çıkan ve spor tarihine geçen o çarpıcı detayları:

FRANCO'NUN ÇEKTİĞİ KURA VE TÜRKİYE'NİN İLK KATILIMI

Türkiye, 1954 İsviçre Dünya Kupası'na katılma hakkını yeşil sahada değil, İtalya'da bir sokak çocuğunun çektiği kura ile kazandı. Elemelerde İspanya ile eşleşen Milli Takımımız, Madrid'deki ilk maçı 4-1 kaybederken, İstanbul'da Dolmabahçe Stadyumu'nda oynanan rövanşı 1-0 kazandı. O dönemde averaj kuralı olmadığı için iki takım Roma'da üçüncü bir maça çıktı. Karşılaşmanın uzatmalar sonucunda 2-2 bitmesi üzerine, stat dışından çağrılan "Franco" adındaki İtalyan bir çocuğun çektiği kura sonucunda Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

GARİPLİKLERLE DOLU TURNUVA FORMATI

Turnuva, dönemin şartlarına göre oldukça garip bir statüyle oynandı. 16 takımın 4'erli gruplara ayrıldığı sistemde, seri başı takımlar birbirleriyle maç yapmıyordu. Grubunda Batı Almanya, Macaristan ve Güney Kore ile yer alan Türkiye, seri başı olan Almanya ile iki kez karşılaştı ve bu maçları 4-1 ile 7-2 kaybederek elendi. Milli Takımımızın tek tesellisi ise diğer maçta Güney Kore'yi 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmesi oldu.

DÜNYA FUTBOLUNUN ZİRVESİ: MACARİSTAN VE PUSKAS

1954'e damga vuran asıl takım, efsanevi Ferenc Puskas'ın önderliğindeki Macaristan'dı. "Yenilmez Armada" olarak anılan Macarlar, turnuva öncesinde İngiltere'yi Wembley'de 6-3, Budapeşte'de ise 7-1 yenerek dünyanın en büyük gücü olduklarını kanıtlamışlardı. Turnuvanın mutlak favorisiydiler ve beklendiği gibi finale kadar yükseldiler.

BERN MUCİZESİ VE ÇİVİLİ KRAMPONLARIN İCADI

Final maçı, spor tarihine "Bern Mucizesi" olarak geçti. Grubunda Macaristan'a 8-3 yenilen Batı Almanya, teknik direktör Sepp Herberger'in uyguladığı stratejiyle finale kadar çıkmayı başarmıştı. Final maçında Macaristan erkenden 2-0 öne geçse de, Almanlar pes etmeyerek skoru 2-2'ye getirdi.

Maçın kaderini belirleyen detaylardan biri ise yağmurlu havaydı. Bugün tüm dünyanın yakından tanıdığı Adidas firmasının kurucusu Adi Dassler, Alman milli takımı için tarihte ilk kez vidalı (çivili) kramponları üretti. Yağmurlu zeminde Alman futbolcuların ayakta kalmasını sağlayan bu teknolojik yenilik, Batı Almanya'nın maçı 3-2 kazanarak tarihinin ilk Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynadı.

BİR EFSANENİN DRAMATİK SONU

Turnuvayı kaybeden Macaristan'ın yaşadığı çöküş, sadece sportif değildi. 1956 yılında yaşanan Macar Devrimi ve Sovyetler Birliği'nin ülkeye müdahalesi sonrasında, Puskas başta olmak üzere pek çok futbolcu ülkeden ayrıldı. Bu siyasi kriz, Dünya Kupası'nı kazanmaya çok yaklaşan "Altın Takım"ın dramatik bir şekilde dağılmasına neden oldu.