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Milli takım Dünya Kupası'ndaki ilk maç için Kanada'ya gitti!

Milli takım Dünya Kupası'ndaki ilk maç için Kanada'ya gitti!

11.06.2026 20:44:00
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Milli takım Dünya Kupası'ndaki ilk maç için Kanada'ya gitti!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynayacağı Avustralya maçı için Kanada'ya yolculuk ediyor.
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç için ABD'den Kanada'ya hareket etti.

Ay-yıldızlı ekip, Avustralya maçını oynayacağı Kanada'nın Vancouver şehrine gitmek için Arizona'daki ana kamp merkezinden ayrıldı.

Otobüsle Phoenix Uluslararası Havalimanı'na geçen kafileyi taşıyan uçak TSİ 20.00'de hareket etti.

Kafilede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da yer aldı.

ARAL ŞİMŞİR İLE DEMİR EGE TIKNAZ AYRILDI

Ay-yıldızlı ekibin 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle birlikte ABD'ye seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz da bugün sabah saatlerinde Arizona'daki milli takım kampından ayrıldı.

Milli takım, Vancouver'daki ilk antrenmanını 12 Haziran TSİ 04.30'da Killarney Park'ta gerçekleştirecek.

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