Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (6 Temmuz - 7 Temmuz)

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turunda pazartesi akşamı ve salı sabahı oynanacak 2 maçla sürecek.
PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Portekiz, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 22:00'de İspanya ile karşılaşacak. AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ABD - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?
ABD, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 7 Temmuz Salı günü TSİ 03:00'te Belçika ile karşılaşacak. Lumen Field'da oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.