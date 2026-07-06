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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (6 Temmuz - 7 Temmuz)

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (6 Temmuz - 7 Temmuz)

6.07.2026 03:46:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (6 Temmuz - 7 Temmuz)

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 6 Temmuz akşamı ve 7 Temmuz'un erken saatlerinde oynanacak toplam 2 maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 16 turunda pazartesi akşamı ve salı sabahı oynanacak 2 maçla sürecek.

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 6 Temmuz Pazartesi günü TSİ 22:00'de İspanya ile karşılaşacak. AT&T Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ABD - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu maçında 7 Temmuz Salı günü TSİ 03:00'te Belçika ile karşılaşacak. Lumen Field'da oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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