Neymar, Brezilya Milli Takımı'na veda etti: 'Denedim, denedim... Artık bitti'

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmada Brezilya’nın tek golünü uzatma dakikalarında penaltıdan Neymar attı. Maçın ardından büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan yıldız oyuncu, milli takım kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Brezilya medyasından Globo'nun haberine göre Neymar, "Denedim, denedim... Artık bitti. Burada başladım, burada bırakıyorum" sözleriyle Brezilya Milli Takımı'na veda etti.

34 yaşındaki yıldız, Brezilya Milli Takımı'ndaki ilk maçına 2010 yılında ABD’ye karşı MetLife Stadyumu'nda çıkmıştı. Norveç karşılaşması da aynı statta oynandı.

Takımının tek golünü penaltıdan atan Neymar, Pele'nin ardından Brezilya formasıyla 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ikinci futbolcu oldu.

Brezilya, bu sonuçla 1990'dan bu yana Dünya Kupası'ndaki en kötü derecesini aldı. 34 yaşındaki Neymar ise Brezilya formasıyla dört Dünya Kupası'nda yer alıp şampiyonluk kazanamayan ikinci oyuncu oldu. Daha önce Thiago Silva da aynı durumu yaşamıştı.

Neymar, Brezilya Milli Takımı ile 2013 Konfederasyonlar Kupası'nı kazanmıştı. Ayrıca 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya elde etmişti.