A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen duyuruldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı.

İşte kadromuz:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunmacılar: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Sahalar: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

KADRODAN ÇIKARTILANLAR

A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan ancak nihai kadroda yer almayan isimler şu şekilde:

Ersin Destanoğlu

Muhammed Şengezer

Ahmetcan Kaplan

Yusuf Akçiçek

Mustafa Eskihellaç

Atakan Karazor

Demir Ege Tıknaz

Aral Şimşir

Yusuf Sarı

TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak" denildi.

