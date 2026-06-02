A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen duyuruldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı.
İşte kadromuz:
Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır
Savunmacılar: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik
Orta Sahalar: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvetler: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
KADRODAN ÇIKARTILANLAR
A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan ancak nihai kadroda yer almayan isimler şu şekilde:
Ersin Destanoğlu
Muhammed Şengezer
Ahmetcan Kaplan
Yusuf Akçiçek
Mustafa Eskihellaç
Atakan Karazor
Demir Ege Tıknaz
Aral Şimşir
Yusuf Sarı
TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım'ın 26 kişilik nihai kadrosunda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere ABD'ye gidecek kafilede yer alacak" denildi.
🇹🇷 Bir forma, bir tutku, bir aidiyet... Nesilden nesile aktarılan en değerli miras.— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) June 2, 2026
