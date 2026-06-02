Cumhuriyet Gazetesi Logo
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başladı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başladı

2.06.2026 14:08:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğu başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye hareket etti. Ay-yıldızlılar ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'ye gitti.

Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket etti. Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye geçecek.

ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00 BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #ABD #Dünya Kupası #A Milli Takım

İlgili Haberler

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen duyuruldu
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen duyuruldu A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu resmen açıklandı.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi Paraguay'ın kadrosu belli oldu
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi Paraguay'ın kadrosu belli oldu 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Takım'ın rakibi olan Paraguay, aday kadrosunu resmen açıkladı.
Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'da sakatlık
Dünya Kupası öncesi A Milli Takım'da sakatlık 2026 Dünya Kupası hazırlığı kapsamında özel maçta Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da yıldız oyuncu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle maça devam edemedi ve yerini Zeki Çelik'e bıraktı.