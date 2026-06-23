Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna flaş yanıt: 'Golleri umurumda değil'

Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna flaş yanıt: 'Golleri umurumda değil'

23.06.2026 23:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Cristiano Ronaldo'dan Messi sorusuna flaş yanıt: 'Golleri umurumda değil'

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Özbekistan maçı sonrası gelen Lionel Messi sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Özbekistan karşısında attığı iki golle tarihe geçen Cristiano Ronaldo, maç sonunda yaptığı açıklamalarla da gündem oldu.

Portekiz'in 5-0 kazandığı karşılaşmada Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 10'a çıkaran yıldız futbolcu, Lionel Messi hakkında yöneltilen soruya verdiği kısa yanıtla dikkat çekti.

MESSİ SORUSUNA TEK CÜMLELİK YANIT

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ronaldo'ya, geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını ele geçiren Lionel Messi hatırlatıldı. Ancak Portekizli yıldız, bu konuya girmek istemedi.

Ronaldo, Messi'nin Dünya Kupası'ndaki rekoru hakkında gelen soruya, "Messi'nin golleri umurumda değil. Diğer soruya geçelim" ifadeleriyle yanıt verdi.

"EMEKLİ OLMAMI SÖYLEDİLER, BURADAYIM!"

Son günlerde kariyeriyle ilgili yapılan yorumlara da değinen 41 yaşındaki futbolcu, kendisine yönelik emeklilik çağrılarına şu yanıtı verdi:

"Bana emekli olmamı söylediler ama ben hala buradayım. Dışarıdan gelen sesler her zaman böyle, ama bunu kontrol edemeyiz. Devam ediyoruz ve birleşmiş durumdayız." diyen Ronaldo, eleştirilere rağmen yoluna devam ettiğini vurguladı.

"ÇALIŞANA TANRI YARDIM EDER"

Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışana Tanrı yardım eder. Zor ve karanlık bir haftaydı; sanki futboldan çoktan emekli olmuşum gibi bir hava yaratıldı ama her zaman yaptığım gibi dimdik ayakta kaldım. Çünkü futboldan ziyade sıkı çalışmaya inanıyorum."

"GERİ DÖNDÜM" MESAJI VERDİ

Maçın bitiş düdüğünün ardından saha kenarındaki kameralara dönerek "I'm back! I'm back!" (Geri döndüm! Geri döndüm!)" diye bağıran Ronaldo, hem performansı hem de açıklamalarıyla Dünya Kupası'nın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

MESSİ REKOR KIRMIŞTI

Öte yandan Arjantinli yıldız Lionel Messi, Avusturya karşısında attığı iki golle Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 18'e yükseltmiş ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu. Ronaldo ise Özbekistan maçında kırdığı rekorlarla adından söz ettirse de, Messi'nin ulaştığı istatistiklerle ilgilenmediğini açıkça ortaya koydu.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #lionel messi #cristiano ronaldo #Portekiz

İlgili Haberler

Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda kaç golü var? Ronaldo kaç Dünya Kupası gördü?
Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda kaç golü var? Ronaldo kaç Dünya Kupası gördü? Cristiano Ronaldo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Özbekistan karşısında attığı gollerle yeni rekorlara imza attı. Peki, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda kaç golü var? Ronaldo kaç Dünya Kupası gördü?
Karşılaşmaya devam edememişti: Fildişi Sahili'nden Wilfried Singo için sakatlık açıklaması!
Karşılaşmaya devam edememişti: Fildişi Sahili'nden Wilfried Singo için sakatlık açıklaması! Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası ikinci maçında Almanya ile oynadıkları maçta sakatlanan Wilfried Singo için açıklama geldi.
Cristiano Ronaldo tarihe geçti: Portekiz, Özbekistan'ı farklı devirdi
Cristiano Ronaldo tarihe geçti: Portekiz, Özbekistan'ı farklı devirdi FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti.