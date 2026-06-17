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ABD vizesi biten İranlı Mehdi Torabi'yi bekleyen tehlike!

ABD vizesi biten İranlı Mehdi Torabi'yi bekleyen tehlike!

17.06.2026 00:12:00
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ABD vizesi biten İranlı Mehdi Torabi'yi bekleyen tehlike!

İran Milli Futbol Takımı'nın 31 yaşındaki futbolcusu Mehdi Torabi, ABD'ye tek girişlik vizesi bittiği için Dünya Kupası'ndaki diğer maçları kaçırabilir.
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İran Milli Takımı'nda forma giyen ve tek girişlik ABD vizesi biten Mehdi Torabi, 2026 Dünya Kupası'nda gruptaki diğer maçları kaçırabilir.

İran Futbol Federasyonu, Yeni Zelanda ile Los Angeles'ta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları G Grubu mücadelesi için milli takımla ABD'de bulunan 31 yaşındaki oyuncunun tek girişlik vizesinin bittiğini ve yenisi için başvuruda bulunduklarını duyurdu.

İran, gruptaki diğer maçlarında 21 Haziran Pazar günü Belçika, 27 Haziran Cumartesi günü Mısır ile karşılaşacak.

"DÜNYA KUPASI'NDA EN ÇOK BASKI GÖREN TAKIM"

Yeni Zelanda maçının ardından statta yenilenme antrenmanı yapmasına izin verilmeyen İran Milli Takım kafilesinden kamp yaptıkları Meksika'ya dönmeleri istendi.

Teknik Direktör Amir Ghalenoei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derhal ayrılmamız gerektiğini söylediler. Bu durum bizi gerçekten çok zorluyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bizi neden geri gönderdiklerini bilmiyoruz. Çok tuhaf görünüyor. Sanki planlamamızı bizim yerimize başkaları yapıyor gibi. Takımımız, tüm Dünya Kupası'ndaki en çok baskı gören, en mazlum takımdır" ifadelerini kullandı.

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