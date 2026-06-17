Cumhuriyet Gazetesi Logo
Senegal'i üç golle devirdi: Fransa, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

Senegal'i üç golle devirdi: Fransa, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

17.06.2026 00:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Senegal'i üç golle devirdi: Fransa, Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ilk maçında Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup etti ve turnuvaya galibiyetle başladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda turnuvanın favorilerinden Fransa ile Senegal, MetLife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransa, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Fransa'nın gollerini 66 ile 90+6. dakikalarda Kylian Mbappe ve 82. dakikada Bradley Barcola attı. Senegal'in tek golü ise 90+5. dakikada Mbaye'den geldi.

Bu sonucun ardından Fransa, 3 puana yükseldi. Senegal ise ilk haftayı puansız geçti.

Fransa, gruptaki ikinci maçını Irak ile oynayacak. Senegal, Norveç ile kozlarını paylaşacak.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #fransa #Senegal

İlgili Haberler

Almanya Milli Takımı'nın idmanına yılan engeli: 'Zehirli olduğunu söylediler'
Almanya Milli Takımı'nın idmanına yılan engeli: 'Zehirli olduğunu söylediler' Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kampında zehirli yılan görüldü. Takım kaptanı Joshua Kimmich, zehirli yılanla karşılaştıkları anı anlattı.
Dünya Kupası'ndaki hakemin skandal hareketi sonrası FIFA'dan karar çıktı
Dünya Kupası'ndaki hakemin skandal hareketi sonrası FIFA'dan karar çıktı FIFA, Dünya Kupası'nda VAR odasında yaptığı hareket nedeniyle eleştirilerin hedefi olan hakemin herhangi bir siyasi mesaj vermediğini belirterek destek verdi.
İngiltere Milli Takımı'nda flaş sakatlık: Kadrodan çıkarıldı
İngiltere Milli Takımı'nda flaş sakatlık: Kadrodan çıkarıldı İngiltere'de sakatlanan Livramento yerine Chalobah Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.