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Adını son 16 turuna yazdırdı: Meksika, Ekvador'u iki golle devirdi!

Adını son 16 turuna yazdırdı: Meksika, Ekvador'u iki golle devirdi!

1.07.2026 07:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adını son 16 turuna yazdırdı: Meksika, Ekvador'u iki golle devirdi!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika, Ekvador'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
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2026 Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador karşı karşıya geldi.

Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 22. dakikasında Meksika, Julian Quinones'in golüyle öne geçti. Raul Jimenez, 31. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı Meksika'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Piero Hincapie, Meksikalı bir futbolcuyla ağzını kapatarak konuştuğu gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından 90+5'te kırmızı kart gördü. 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Meksika, Ekvador'u 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

Grup aşamasını üçte üç yaparak tamamlayan Javier Aguirre'nin ekibi, son 16 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Tarihinde ikinci kez bir Dünya Kupası eleme turu maçına çıkan Sebastian Beccacece yönetimindeki Ekvador, turnuvaya veda etti.

MEKSİKA KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

Ev sahiplerinden Meksika, grup aşamasında oynadığı 3 maçı da gol yemeden kazanmıştı.

Javier Aguirre'nin ekibi son 32 turunda Ekvador karşısında da kalesini gole kapamayı başardı.

QUINONES 3 GOLE ULAŞTI

Turnuvanın açılış maçında Güney Afrika karşısında 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golü kaydeden Julian Quinones, Ekvador filelerini havalandırdı.

29 yaşındaki forvet turnuvadaki 3. golünü attı. Quinones ayrıca Meksika'nın ikinci golünün asistini yaptı.

HINCAPIE, YENİ KURAL NEDENİYLE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Piero Hincapie ağzını kapatarak Santiago Gimenez ile konuştuğu için, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

2026 Dünya Kupası'yla yürürlüğe giren bu yeni kural ilk kez A Milli Takım'ın Paraguay'la karşılaştığı grup aşaması maçında uygulanmıştı.

Mert Müldür ile ağzını kapatarak konuşan Miguel Almiron, kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

KARŞILAŞMA GEÇ BAŞLADI

Mücadele, karşılaşmanın oynandığı Mexico City Stadyumu'ndaki olumsuz hava şartları nedeniyle gecikmeli başladı.

Normal saati TSİ 04:00 olan müsabaka, 1 saat ertelenerek 05:00'de başladı.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Meksika #Ekvador

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