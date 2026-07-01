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Karşılaşma ertelendi: Meksika - Ekvador maçına hava engeli

Karşılaşma ertelendi: Meksika - Ekvador maçına hava engeli

1.07.2026 04:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Karşılaşma ertelendi: Meksika - Ekvador maçına hava engeli

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda oynanacak Meksika-Ekvador maçının başlama saati ertelendi. Azteca Stadyumu'ndaki karşılaşmanın elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarım saat gecikmeli başlayacağı belirtildi.

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Meksika ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Meksika Şehri'ndeki Azteca Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi kötü hava koşulları nedeniyle başlama saatinde değişikliğe gidildi.

BAŞLAMA SAATİ ERTELENDİ

Meksika-Ekvador karşılaşmasının elverişsiz hava koşulları nedeniyle planlanan saatinden yarım saat sonra başlayacağı belirtildi.

Karşılaşma, son 32 turunda üst tura yükselme mücadelesine sahne olacak.

GÖZLER AZTECA STADYUMU'NDA

Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası son 32 turunda Ekvador karşısında sahaya çıkacak. Hava koşulları nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından mücadelenin gecikmeli olarak başlaması bekleniyor.

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