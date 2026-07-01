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Mbappe'den Paraguay mesajı: 'Ciddiye almalıyız'

Mbappe'den Paraguay mesajı: 'Ciddiye almalıyız'

1.07.2026 05:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Mbappe'den Paraguay mesajı: 'Ciddiye almalıyız'

Fransa kaptanı Kylian Mbappe, İsveç karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Mbappe, Paraguay'ın ciddiye alınması gereken bir rakip olduğunu belirterek galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi.

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Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada iki gol atan Fransa kaptanı Kylian Mbappe, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR YARIŞMA BAŞLADI"

Mbappe, Fransa'nın turnuvadaki yeni sürece hazır olduğunu söyledi.

Fransız yıldız, "Neden oynadığımı, nerede olduğumu ve ne yapmam gerektiğini anlıyorum. Takım da burada ne yapması gerektiğini anlıyor. Yeni bir yarışma başladı. Zorlu bir başlangıca rağmen bugün iyi oynadık. Oyuna dahil olduk, değerlendirebileceğimiz fırsatlar yakaladık" ifadelerini kullandı.

DESCHAMPS'A DESTEK

Kylian Mbappe, teknik direktör Didier Deschamps'a da destek mesajı verdi.

Mbappe, "Bu, takımımızın DNA'sına işlemiş durumda. Hepimiz bu işin içindeyiz. Teknik direktör zor zamanlardan geçiyor ve bu durum maalesef herkesi etkiliyor. Çok zor bir durum. Onu asla yalnız bırakmayacağız. Ona destek olacağız" dedi.

"PARAGUAY CİDDİYE ALINMAL"

Fransa, son 16 turunda Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Mbappe, bir sonraki turdaki rakipleriyle ilgili, "Soyunma odasındaki atmosfere odaklanmış durumdayım. [Paraguay] ciddiye alınmaları gerektiğini gösterdi; Almanya'yı yendiler. Biz de galibiyet için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Fransa, İsveç galibiyetinin ardından Dünya Kupası'nda yoluna devam ederken, gözler Paraguay ile oynanacak son 16 turu mücadelesine çevrildi.

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