Deschamps'tan Paraguay uyarısı: 'Onlarda Güney Amerika DNA'sı var'

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, galibiyeti ve bir sonraki turda oynanacak Paraguay maçını değerlendirdi.

"GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Didier Deschamps, İsveç galibiyetinin ardından takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

Deschamps, "Çok gururluyuz. Ben de dahil olmak üzere görevimizi yerine getiriyoruz. Maçımızdan önce, son 32 turunda bazı zorlu maçlar gördük. Biraz toleransımız vardı, ancak daha sabırlı olabilirdik. Bunun için minnettar olmalıyız" ifadelerini kullandı.

"BİR SONRAKİ ADIMI ATMAMIZ GEREKİYOR"

Fransız teknik adam, turnuvada çok ileriye bakmadan bir sonraki maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

Deschamps, "Dört gün sonra önümüzde zorlu bir maç daha var. Oyuncuların burada olmasının sebebi bu. Bir sonraki adımı atmamız gerekiyor. Çok ileriye bakmanın bir anlamı yok, çünkü gerçeklik farklı olabilir" dedi.

PARAGUAY DEĞERLENDİRMESİ

Fransa'nın son 16 turundaki rakibi Paraguay oldu.

Deschamps, Paraguay'ın karakterli bir takım olduğuna dikkat çekerek, "Yetenekli oyuncularımız var, ama dört gün sonra her şeyi yeniden yapmamız gerekecek. Paraguay'ın Güney Amerika DNA'sı var ve bu onları gerçekten birleştiriyor. Acele etmeyelim. Bunun tadını çıkarmak için iki günümüz var, sonra tekrar vites değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.