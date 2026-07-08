Arjantin'e elenmişlerdi: Mısır'dan FIFA'ya hakem şikayeti!

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'in Mısır'ı 3-2 mağlup ettiği maçın yankıları sürüyor.

Mısır Futbol Federasyonu, maçın Fransız hakemi François Letexier hakkında soruşturma açılması talebiyle FIFA'ya şikayette bulundu.

MISIR'DAN LETEXIER HAKKINDA FIFA'YA ŞİKAYET

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hany Abou Rida, hakem ekibinin yaptığı ciddi hakem hataları ve çifte standart nedeniyle Mısır takımının maçı kaybetmesine ve Dünya Kupası'na veda etmesine yol açan Fransız hakem François Letexier hakkında soruşturma açılması talebiyle FIFA'ya şikayette bulundu"

Federasyon, açıkça hakem hataları yapıldığı ve bazı görüntülerin incelenmesinde ısrarla kaçınıldığı gerekçesiyle hakem ekibi ve VAR hakemleri hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Federasyon ayrıca, yapılan hataların soruşturulmasının ardından hakem ve tüm ekibinin Dünya Kupası'ndan ihraç edilmesini talep etti ve Mısır Milli Takımı'na karşı ayrımcılık suçu işlendiğini öne sürdü.

"HAKEM ADİL DAVRANMIYOR"

Maçın ardından Mısırlı futbolcu Mostafa Zico, "Hakem adil davranmıyor. Bu bir zulüm, apaçık bir zulüm. Maçın başından beri tüm bir ülkenin emeğini çöpe atıyor, sürekli üzerimize geliyor. Arjantin karşısında 2-0 öndeyken bu şekilde elenmemiz kabul edilemez. Turnuva yönlendiriliyor. Allah bize yeter. Bu maç sanki ayarlanmış gibiydi. 2-0 öndeydik ve sürekli üzerimize geliyordu. Görünüşe bakılırsa Arjantin’i bir Dünya Kupası şampiyonluğu daha için şimdiden tebrik etmek gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

"MESSI'NİN YOLA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORLAR"

Teknik direktör Hossam Hassan ise, "Maçta daha iyi olan taraf bizdik ama futbol adil değil. Bir penaltımız vardı ve hakem üçüncü golümüzü iptal etti, nedenini bilmiyorum. Belki de tüm bu yaşananlar tamamen bir pazarlama stratejisinin sonucudur. Dünya Kupası'nın ticari başarısı için son Dünya Kupası şampiyonunun turnuvada kalmasını, Messi'nin buralarda yola devam etmesini istiyor olabilirler" sözlerini sarf etmişti.