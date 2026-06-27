İran grubu üçüncü tamamladı... Mısır, Avustralya'nın rakibi oldu

2026 Dünya Kupası G Grubu 3. ve son hafta mücadelesinde 4 puanlı Mısır ve 2 puanlı İran karşılaştı.
Mısır, 5. dakikada Mahmoud Saber ile 1-0 öne geçti.
İran, 11. dakikada penaltı kazandı ama Mehdi Taremi, bu vuruştan yararlanamadı.
İran, 14. dakikada Ramin Rezaeian ile beraberliği yakaladı.
Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda ilk devre, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı.
G Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 5'e yükselten Mısır, grubu ikinci tamamlayarak son 32 turunda Avustralya'nın rakibi oldu.
İran ise grubunu 3 beraberlikle 3. sırada tamamladı. Asya temsilcisi, en iyi üçüncüler arasına girdiği takdirde son 32'de İsviçre ile kozlarını paylaşacak.
İRAN, DİĞER TAKIMLARI BEKLEYECEK
Belçika'nın Yeni Zelanda'yı 4-1 yenmesiyle grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Mısır, turnuvada yoluna en iyi üçüncüler aşamasından devam etmek için diğer rakiplerinin durumunu bekleyecek.