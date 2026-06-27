Cumhuriyet Gazetesi Logo
İran grubu üçüncü tamamladı... Mısır, Avustralya'nın rakibi oldu

İran grubu üçüncü tamamladı... Mısır, Avustralya'nın rakibi oldu

27.06.2026 08:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İran grubu üçüncü tamamladı... Mısır, Avustralya'nın rakibi oldu

2026 Dünya Kupası G Grubu 3. ve son hafta mücadelesinde Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla grubu ikinci tamamlayan Mısır, Avustralya'nın rakibi oldu. İran ise grubu üçüncü tamamladı ve en iyi 3.'ler arasına girmek için diğer sonuçları beklemeye geçti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 Dünya Kupası G Grubu 3. ve son hafta mücadelesinde 4 puanlı Mısır ve 2 puanlı İran karşılaştı.

Mısır, 5. dakikada Mahmoud Saber ile 1-0 öne geçti.

İran, 11. dakikada penaltı kazandı ama Mehdi Taremi, bu vuruştan yararlanamadı.

İran, 14. dakikada Ramin Rezaeian ile beraberliği yakaladı.

Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda ilk devre, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı.

G Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 5'e yükselten Mısır, grubu ikinci tamamlayarak son 32 turunda Avustralya'nın rakibi oldu.

İran ise grubunu 3 beraberlikle 3. sırada tamamladı. Asya temsilcisi, en iyi üçüncüler arasına girdiği takdirde son 32'de İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

İRAN, DİĞER TAKIMLARI BEKLEYECEK

Belçika'nın Yeni Zelanda'yı 4-1 yenmesiyle grubu 3 puanla 3. sırada tamamlayan Mısır, turnuvada yoluna en iyi üçüncüler aşamasından devam etmek için diğer rakiplerinin durumunu bekleyecek.

İlgili Konular: #Mısır #İran #2026 Dünya Kupası

İlgili Haberler

Uruguay turnuvaya veda etti: İspanya, H Grubu'nu lider bitirdi
Uruguay turnuvaya veda etti: İspanya, H Grubu'nu lider bitirdi 2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu son maçında İspanya, Uruguay'ı Alejandro Baena'nın golüyle 1-0 mağlup etti. İspanya 7 puanla lider olarak son 32 turuna yükselirken, Uruguay ise 2 puanla turnuvaya veda etti.
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 28 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam altı maçla devam edecek.
Son 32'ye lider olarak yükseldi: Belçika, Yeni Zelanda karşısında farka koştu
Son 32'ye lider olarak yükseldi: Belçika, Yeni Zelanda karşısında farka koştu Belçika, 2026 Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup etti ve lider olarak son 32 turuna yükseldi.