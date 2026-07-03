Avustralya'yı penaltılarda geçti: Mısır, Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya ile Mısır karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süre ve uzatma bölümü 1-1 eşitlikle tamamlanırken, penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Mısır, son 16 biletini aldı.

İLK GOL EMAM ASHOUR'DAN

Karşılaşmaya etkili başlayan Mısır, 13. dakikada Emam Ashour'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı Afrika temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda baskısını artıran Avustralya, 55. dakikada Mohamed Hany'nin kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele uzatmalara gitti.

PENALTILARDA GÜLEN MISIR

Penaltı atışlarında ilk olarak Avustralya adına Souttar topun başına geçti ancak vuruşundan yararlanamadı. Mısır'da Saber hata yapmayarak takımını öne geçirdi.

Avustralya'da Jackson Irvine skoru eşitlerken, Rami Rabia Mısır'ı yeniden öne taşıdı. Awer Mabil'in golüyle eşitlik bir kez daha sağlandı.

Mohamed Salah penaltıyı gole çevirerek Mısır'ı 3-2 öne geçirirken, Avustralya adına Herrington'ın vuruşundan sonuç çıkmadı. Son penaltıda Abdelmaguid fileleri havalandırdı ve Mısır, seri penaltı atışlarını 4-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Bu sonucun ardından Mısır, 92 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Afrika temsilcisi, çeyrek final bileti için Arjantin - Yeşil Burun Adaları eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.