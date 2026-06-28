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Arjantinli Nico Paz'dan özeleştiri: 'Hücumda üretken olmakta zorlandık'

Arjantinli Nico Paz'dan özeleştiri: 'Hücumda üretken olmakta zorlandık'

28.06.2026 11:17:00
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Arjantinli Nico Paz'dan özeleştiri: 'Hücumda üretken olmakta zorlandık'

Arjantinli oyuncu Nico Paz, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3-1 mağlup ettikleri Ürdün maçının ardından açıklamalarda bulundu. Paz, hücumda zorluk yaşadıklarını söyledi.
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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Arjantin'de orta saha oyuncusu Nico Paz, görüşlerini aktardı.

Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

"YEDİĞİMİZ GOL BİRAZ ÜZDÜ"

Ürdün'ün iyi kapandığını ve kendilerine alan bırakmadığını vurgulayan Nico Paz, "Hücumda üretken olmakta zorlandık. Topu hızlı dolaştırıp boşluklar bulmaya çalıştık ancak istediğimiz tempoyu yakalamakta güçlük çektik. Sabırlı olmaya çalıştık. Yediğimiz gol bizi biraz üzdü. Şimdi son 32 turuna odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

Takım olarak kendilerine güvenlerinin tam olduğunun altını çizen genç oyuncu, "Eksiklerimizi analiz edip bir sonraki maçta daha iyi bir performans sergilemek için çalışacağız. Takıma katkı sağlamak istiyorum. Her maçta daha iyi oynamak ve hocamın bana verdiği görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için çabalıyorum" diye konuştu.

TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Nico Paz, taraftar desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Bize olan güvenleri için teşekkür ediyoruz, bir sonraki maçta da onları mutlu etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Arjantin #Nico Paz

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