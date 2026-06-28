Portekiz basını yazdı: Fenerbahçeli Milan Skriniar için ayrılık iddiası!

Hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe'yi endişelendiren bir haber geldi.

MILAN SKRINIAR İDDİASI

Portekiz basını, yeni sezonda İsmail Kartal'ın ilk 11'deki gözdesi olmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için Benfica'nın devreye girdiğini yazdı. Ülke basınında çıkan haberlere göre o futbolcu Milan Skriniar.

A Bola ve Record'da çıkan haberlere göre Benfica, Otamendi'nin yerine Fenerbahçe'den Milan Skriniar ile görüşüyor.

RUI COSTA'YA BASKI

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco cuma günü, Başkan Rui Costa ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, Otamendi'nin yerine geçecek bir futbolcunun transferi için ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını doğrulamıştı.

Öte yandan Estadio da Luz'da yapılan Benfica Genel Kurulu toplantısı sırasında, kulübün son seçimlerde başkan adayı olan Joao Diogo Manteigas, söz konusu stoperin adını açıklaması için Rui Costa'ya meydan okudu.

RUI COSTA'DAN İDDİALARA YANIT

Manteigas, "Başkan konuşmaya hevesli olduğuna göre stoperin Atletico Madrid'den Gimenez mi yoksa Fenerbahçe'den Skriniar mı olduğunu bize söylesin" dedi.

Rui Costa, Gimenez'in bir seçenek olduğunu reddetti ancak Skriniar'ın Benfica'ya gelme olasılığını yok saymadı.