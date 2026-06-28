Cumhuriyet Gazetesi Logo
Portekiz basını yazdı: Fenerbahçeli Milan Skriniar için ayrılık iddiası!

Portekiz basını yazdı: Fenerbahçeli Milan Skriniar için ayrılık iddiası!

28.06.2026 11:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Portekiz basını yazdı: Fenerbahçeli Milan Skriniar için ayrılık iddiası!

Portekiz Ligi ekibi Benfica'nın, Fenerbahçe forması giyen 31 yaşındaki Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı renklerine bağlamak istediği iddia edildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe'yi endişelendiren bir haber geldi.

MILAN SKRINIAR İDDİASI

Portekiz basını, yeni sezonda İsmail Kartal'ın ilk 11'deki gözdesi olmasına kesin gözüyle bakılan yıldız isim için Benfica'nın devreye girdiğini yazdı. Ülke basınında çıkan haberlere göre o futbolcu Milan Skriniar.

A Bola ve Record'da çıkan haberlere göre Benfica, Otamendi'nin yerine Fenerbahçe'den Milan Skriniar ile görüşüyor.

Image

RUI COSTA'YA BASKI

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco cuma günü, Başkan Rui Costa ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, Otamendi'nin yerine geçecek bir futbolcunun transferi için ileri düzeyde görüşmeler yaptıklarını doğrulamıştı.

Öte yandan Estadio da Luz'da yapılan Benfica Genel Kurulu toplantısı sırasında, kulübün son seçimlerde başkan adayı olan Joao Diogo Manteigas, söz konusu stoperin adını açıklaması için Rui Costa'ya meydan okudu.

RUI COSTA'DAN İDDİALARA YANIT

Manteigas, "Başkan konuşmaya hevesli olduğuna göre stoperin Atletico Madrid'den Gimenez mi yoksa Fenerbahçe'den Skriniar mı olduğunu bize söylesin" dedi.

Rui Costa, Gimenez'in bir seçenek olduğunu reddetti ancak Skriniar'ın Benfica'ya gelme olasılığını yok saymadı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #Benfica #transfer #milan skriniar

İlgili Haberler

Beşiktaş'ı devirdi: Fenerbahçe İstanbul Jet şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı devirdi: Fenerbahçe İstanbul Jet şampiyonluğa ulaştı Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun şampiyonu Fenerbahçe İstanbul Jet oldu. Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'ı 80-77 mağlup ederek kupayı kazandı.
Vedat Muriqi'ten transfer itirafı: 'Fenerbahçe'ye dönerim diyemiyordum çünkü...'
Vedat Muriqi'ten transfer itirafı: 'Fenerbahçe'ye dönerim diyemiyordum çünkü...' Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübün resmi televizyon kanalında konuştu. Muriqi, Fenerbahçe'ye transferi konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Resmi açıklama geldi: Bursaspor, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı
Resmi açıklama geldi: Bursaspor, eski Fenerbahçeli futbolcuyu kadrosuna kattı Eski Fenerbahçeli Lincoln Henrique, Trendyol 1. Lig temsilcisi Bursaspor'a transfer oldu.