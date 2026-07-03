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Avusturya engelini rahat geçti: İspanya, Dünya Kupası'da son 16 turuna yükseldi!

Avusturya engelini rahat geçti: İspanya, Dünya Kupası'da son 16 turuna yükseldi!

3.07.2026 00:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Avusturya engelini rahat geçti: İspanya, Dünya Kupası'da son 16 turuna yükseldi!

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup eden İspanya, adını son 16 turuna yazdırdı.

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İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan İspanyollar, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

İspanya'ya galibiyeti getiren goller 36. ve 89. dakikada Mikel Oyarzabal'dan ve 66. dakikada Pedro Porro'dan geldi. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Luis de la Fuente'nin öğrencileri, hata yapmayarak tur atlayan taraf oldu.

Bu sonucun ardından İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı. İspanyollar, bir üst turda Portekiz-Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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