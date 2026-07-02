Demokratik Kongo'da maçın ardından kötü haber: Sebastien Desabre'ın babası yaşamını yitirdi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından ise üzücü bir gelişme yaşandı.

Milli takım teknik direktörü Sebastien Desabre'ın babasının, maçın oynandığı gün hayatını kaybettiği açıklandı.

KÖTÜ HABER MAÇIN ARDINDAN DUYURULDU

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın basın sorumlusu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından taziye dileklerini kabul eden Fransız teknik direktör, basın toplantısını tamamlamadan salondan ayrıldı.