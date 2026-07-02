Cumhuriyet Gazetesi Logo
Demokratik Kongo'da maçın ardından kötü haber: Sebastien Desabre'ın babası yaşamını yitirdi

Demokratik Kongo'da maçın ardından kötü haber: Sebastien Desabre'ın babası yaşamını yitirdi

2.07.2026 09:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Demokratik Kongo'da maçın ardından kötü haber: Sebastien Desabre'ın babası yaşamını yitirdi

Demokratik Kongo, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda karşılaştığı İngiltere'ye 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Demokratik Kongo Teknik Direktörü Sebastien Desabre'ın babasının hayatını kaybettiği açıklandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından ise üzücü bir gelişme yaşandı.

Milli takım teknik direktörü Sebastien Desabre'ın babasının, maçın oynandığı gün hayatını kaybettiği açıklandı.

KÖTÜ HABER MAÇIN ARDINDAN DUYURULDU

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın basın sorumlusu, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından taziye dileklerini kabul eden Fransız teknik direktör, basın toplantısını tamamlamadan salondan ayrıldı.

İlgili Konular: #ingiltere #Dünya Kupası #Demokratik Kongo

İlgili Haberler

Bosna Hersek'i iki golle devirdi: ABD, son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu
Bosna Hersek'i iki golle devirdi: ABD, son 16 turunda Belçika'nın rakibi oldu 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda ABD, Bosna Hersek'i 2-0 mağlup ederek Belçika'nın rakibi oldu.
Efecan Karaca'nın yeni takımı belli oldu
Efecan Karaca'nın yeni takımı belli oldu TFF 1. Lig ekibi Sarıyer, Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Senegal'in Dünya Kupası'na vedası Dakar'ı üzüntüye boğdu
Senegal'in Dünya Kupası'na vedası Dakar'ı üzüntüye boğdu Senegal, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın son 32 turunda karşılaştığı Belçika'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Takımlarını Dakar'da takip eden Senegalli futbolseverler, maçın bitiş düdüğü ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.