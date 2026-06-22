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Baba olduğu için kamptan ayrılmıştı: Belçika'da Jeremy Doku gelişmesi!

Baba olduğu için kamptan ayrılmıştı: Belçika'da Jeremy Doku gelişmesi!

22.06.2026 23:48:00
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AA
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Baba olduğu için kamptan ayrılmıştı: Belçika'da Jeremy Doku gelişmesi!

Baba olduğu için Belçika kampından ayrılan 24 yaşındaki futbolcu Jeremy Doku'nun 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki takımına geri döneceği açıklandı.
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2026 FIFA Dünya Kupası'ndan eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, baba olduktan sonra salı günü ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde kamp yapan takımına geri dönecek.

Belçika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Jeremy Doku ve eşinin, Praise adında bir erkek çocuğunun doğumundan dolayı gurur duyuyoruz" bilgisi verildi.

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KAMPA GERİ DÖNECEK

Açıklamada, "Doku, maçtan önce dün doğumun yakında gerçekleşeceğine dair mesajı aldı. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda, kendisine geçici olarak Londra'da eşinin yanına gitme fırsatı verilmesine karar verildi" ifadesi kullanıldı.

2026 Dünya Kupası'nda oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, yarın akşam Seattle'da takıma yeniden katılacağı bilgisi verildi.

Belçika, G Grubu'nda İran, Yeni Zelanda ve Mısır ile mücadele ediyor.

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