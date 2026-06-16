Belçika ile Mısır yenişemedi! ABD'de puanlar paylaşıldı...

2026 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Seattle'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

Mısır, Emam Ashour'un 19. dakikada attığı golle Belçika karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Belçika, Mohamed Hany'nin 66. dakikada kendi kalesine attığı golle maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından iki takım da turnuya 1'er puanla başladı.

Belçika, gruptaki bir sonraki maçında Belçika, İran ile karşı karşıya gelecek. Mısır, Yeni Zelanda ile puan mücadelesi verecek.