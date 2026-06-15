Yeşil Burun Adaları'nda İspanya maçı sevinci: 'Çok uzun ve zorlu bir çalışmanın meyvesi'

Yeşil Burun Adaları Teknik Direktörü Pedro Brito, Dünya Kupası'nda İspanya ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'Bubista' lakaplı Brito, "Bu, ülkem için her şey demek. Biz dirençliyiz. Bu, çok uzun ve zorlu bir çalışmanın meyvesi" dedi.

İspanya karşısında çok iyi savunma yaptıklarını dile getiren Brito, "Zayıf olarak görülen takımları tebrik ediyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Futbolun seviyesi artık önemli ölçüde yükseldi. Organizasyonları, en iyilerle rekabet etmelerine olanak tanıyor" diye konuştu.

"TOP İSPANYA'DAYDI AMA..."

"Top İspanya'daydı ama bu maçı kontrol ettikleri anlamına gelmez" diyen Brito, "Dünya Kupası'nda ilk maçında yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz" sözlerini sarf etti.

Dünya Kupası'nın bir sonraki haftasında Uruguay ile oynayacakları maç hakkında konuşan Brito, "Başımızı dik tutuyoruz. Uruguay zorlu bir takım ancak biz her zaman oyun tarzımıza inanıyoruz. Önümüzde çok zorlu maçlar var ama cesaretliyiz. İspanya gibi bir takımla berabere kalmak bize daha da fazla istikrar ve güven veriyor. Bu seviyede, bu tür rakiplere karşı rekabet edebileceğimizi biliyoruz. Tam da bunu kanıtlamak istiyorduk" diye konuştu.