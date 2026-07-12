Bellingham'dan Tuchel'in eleştirilerine flaş yanıt: 'Belki de bu şartlarda oynamanın zorluğunu bilmiyordur'

İngiltere Milli Takımı'nın yıldızı Jude Bellingham, Norveç maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANMANIN BİR YOLUNU BULDUK"

Takımın galibiyetindeki en önemli etkeni değerlendiren Bellingham, "Karakterimiz ve pes etmememiz. İşler yolunda gitmese bile yine kazanmanın bir yolunu bulduk. İster 90 dakika olsun ister 120 dakika, elimizde ne varsa ortaya koyacağız. Bunu bugün de gördünüz. Oyuna girmeye hazır olan herkes sahaya çıktı ve üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bu takımla bir kez daha gurur duyuyorum. Dünya Kupası'nda yarı finale çıktık" dedi.

"BU ZAFER HERKESİN, TÜM ÜLKE KAZANDI"

Galibiyetin herkesin eseri olduğunu söyleyen genç yıldız, "Bu zafer herkesin. Tüm ülke kazandı. Bizi destekleyen herkesin, tüm oyuncuların ve teknik ekibin payı var. Herkes övgüyü hak ediyor. Bu, herkes adına çok büyük bir emekti" ifadelerini kullandı.

"ATTIĞIM GOLLER ARASINDA EN ÜST SIRALARDA YER ALIYOR"

Yarı finali getiren golüyle ilgili konuşan Bellingham, "Çok önemli bir gol. Bizi yarı finale taşıdı ve attığım goller arasında en üst sıralarda yer alıyor" sözlerini sarf etti.

Pozisyonu anlatan İngiliz futbolcu, "Morgan Rogers'a koşusuna devam etmesini söyledim. Oyuna etki edeceğini biliyordum. Bu tarz gollerden çok attım. Kaleci inanılmaz bir kurtarış yaptı ama topun önüme düşmesi konusunda biraz şanssızdı. Ben de orada olup topu ağlara gönderecek kadar şanslıydım" dedi.

"GERÇEK SAVAŞÇILAR GİBİYDİLER"

Daha önce büyük turnuvalarda forma giymemiş takım arkadaşlarının performansını da öven Bellingham, "Gerçek savaşçılar gibiydiler. Hiçbiri ilk kez böyle bir turnuvada oynuyormuş gibi görünmedi. Sonradan oyuna giren herkes de üst düzey performans sergiledi" ifadelerini kullandı.

"NE KADAR BÜYÜK BİR YÜREĞE SAHİP OLDUĞUNU ANLAYAMAZSINIZ"

Sözlerini takım arkadaşlarının karakterine vurgu yaparak tamamlayan Bellingham, "Böyle anlar yaşanmadan bir oyuncunun mentalitesini ve ne kadar büyük bir yüreğe sahip olduğunu anlayamazsınız" dedi.

BELLINGHAM'DAN TUCHEL'İN SÖZLERİNE YANIT

Thomas Tuchel'in performanstan memnun olmamasıyla ilgili yöneltilen soruya ise kısa ve net bir yanıt veren Bellingham, "Tuchel iyi oynamadığımızı mı söyledi? Ee! Ne var bunda? Belki de bu şartlarda Sörloth, Haaland ve Odegaard'a karşı oynamanın zorluğunu bilmiyordur. Norveç, zor bir takım. Dünya Kupası zor bir yer. Her maçı iyi oynayarak, 1.000 tane pas yaparak kazanamazsanız. Bazen savaşmanız gerekir" dedi.

TUCHEL NE DEMİŞTİ?

Performanstan memnun olmadığını belirten Tuchel, "Acı çekmekten bahsetmedim. Hiç bahsetmedim. Bugün işi kendimiz için çok ama çok zorlaştırdık. Sonuç harika. Son dört takım arasındayız. Bu müthiş ama performanstan hiçbir anlamda memnun değilim" dedi.