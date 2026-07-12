Stale Solbakken'den hakem tepkisi: 'Bunu fark etmemiş olamaz'

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, İngiltere maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"EN ÜST SEVİYEDE MÜCADELE ETTİK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Solbakken, "En üst seviyede mücadele ettik ve küçük detaylar bizim lehimize değildi. Ama hayat böyle. Şimdi biraz nefes almamız gerekiyor" dedi.

"FUTBOLCULARIMI ALKIŞLIYORUM"

Takımının performansıyla gurur duyduğunu belirten 58 yaşındaki teknik adam, "Durum böyle. Burası en üst seviye, bundan daha yukarısı yok. Başlangıçta, özellikle ilk 20 dakikada bazı sorunlar yaşadık ancak futbolcularımı gerçekten alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜM NORVEÇ'TEN DESTEK GÖRDÜK"

Norveç halkına da teşekkür eden deneyimli teknik adam, "2026 yazının herkes için güzel geçtiğini ve birlikte güzel bir şey başardığımızı umuyorum. Tüm Norveç'ten muhteşem bir destek gördük. Beklentileri karşıladık ve beni en çok gururlandıran da bu" diye konuştu.

"HAKEMLER BUNU FARK ETMEMİŞ OLAMAZ"

Kamera kablosu iddialarıyla ilgili tartışmalara da değinen Solbakken, "Böyle bir şeyin yaşanması gerçekten inanılmaz. Hakemler bunu fark etmemiş olamaz. Fark etmeleri için Norveç'in sahaya mı girmesi gerekiyordu? Eğer topu durduran şey kabloysa, oyunun hakem atışıyla yeniden başlaması gerekirdi" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.