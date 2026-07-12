Topun kameraya temas ettiği iddia edilmişti... FIFA'dan Norveç'in itirazına yanıt

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından Norveç cephesinden İngiltere'nin ilk golüne itiraz geldi.

Norveç, 45+2. dakikada Jude Bellingham'ın attığı beraberlik golünden önce topun örümcek kamera kablosuna temas ettiğini savundu. Norveç kalecisi Orjan Nyland'ın kullandığı kale vuruşunun ardından topun havadaki kabloya çarparak yön değiştirdiği iddia edildi.

Pozisyonun devamında top İngiltere'de Elliot Anderson'a geldi. İki pasın ardından Bellingham fileleri havalandırdı ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Norveç tarafı, VAR'ın pozisyona müdahale etmemesine ve Fransız hakem Clement Turpin'in golü geçerli saymasına tepki gösterdi.

Oyun kurallarına göre topun örümcek kamera veya kablosuna temas etmesi halinde hakemin topun temas ettiği noktadan hakem atışı vermesi gerekiyor.

FIFA ise Norveç'in itirazının ardından yaptığı açıklamada, topun kabloya temas ettiğine dair bir kanıt bulunmadığını duyurdu.

Açıklamada, "İngiltere'nin Norveç karşısında 45+2. dakikada attığı golden önce, bağlantılı topun sensöründe top havadayken herhangi bir zirve tespit edilmedi. Bu nedenle topun üstteki kabloya temas ettiğine ve hareketinin değiştiğine dair bir kanıt yok" ifadeleri kullanıldı.