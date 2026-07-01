Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (1 Temmuz - 2 Temmuz)

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turunda çarşamba akşamı ve perşembe sabahı oynanacak 3 maçla sürecek.
İNGİLTERE - DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA?
İngiltere, son 32 turu maçında 1 Temmuz Çarşamba TSİ 19:00'da Demokratik Kongo ile karşılaşacak. Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
BELÇİKA - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Belçika, son 32 turu maçında 1 Temmuz Çarşamba TSİ 23:00'te Senegal ile karşılaşacak. Lumen Field'da oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ABD - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?
ABD, son 32 turu maçında 2 Temmuz Perşembe TSİ 3:00'te Bosna Hersek ile karşılaşacak. Levi's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.