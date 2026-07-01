Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (1 Temmuz - 2 Temmuz)

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (1 Temmuz - 2 Temmuz)

1.07.2026 05:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (1 Temmuz - 2 Temmuz)

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 1 Temmuz akşamı ve 2 Temmuz'un erken saatlerinde oynanacak toplam üç maçla devam edecek.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turunda çarşamba akşamı ve perşembe sabahı oynanacak 3 maçla sürecek.

İNGİLTERE - DEMOKRATİK KONGO MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere, son 32 turu maçında 1 Temmuz Çarşamba TSİ 19:00'da Demokratik Kongo ile karşılaşacak. Mercedes Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

BELÇİKA - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika, son 32 turu maçında 1 Temmuz Çarşamba TSİ 23:00'te Senegal ile karşılaşacak. Lumen Field'da oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ABD - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, son 32 turu maçında 2 Temmuz Perşembe TSİ 3:00'te Bosna Hersek ile karşılaşacak. Levi's Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #ABD #ingiltere #Dünya Kupası #Bosna Hersek

İlgili Haberler

Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi..
Oğlu için malzemelerini satmak zorunda kaldı: Paraguaylı Orlando Gill'in dikkat çeken hikayesi.. Dünya Kupası son 32 turunda Almanya'yı penaltılarla eleyen Paraguay'da kaleci Orlando Gill performansıyla beğenileri topladı. Paraguaylı kalecinin hayat hikayesi de dikkat çekti.
İsveç'i Kylian Mbappe ile yıktı: Fransa, Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ın rakibi oldu
İsveç'i Kylian Mbappe ile yıktı: Fransa, Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'ın rakibi oldu 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve son 16 turunda Paraguay'ın rakibi oldu.
Fransa'dan Dünya Kupası tarihinde bir ilk
Fransa'dan Dünya Kupası tarihinde bir ilk Fransa, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup etti. Dünya Kupası tarihinde üst üste 5 maçta 3 veya daha fazla gol atan ilk takım oldu.