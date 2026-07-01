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Fransa'dan Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Fransa'dan Dünya Kupası tarihinde bir ilk

1.07.2026 02:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fransa'dan Dünya Kupası tarihinde bir ilk

Fransa, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsveç'i 3-0 mağlup etti. Dünya Kupası tarihinde üst üste 5 maçta 3 veya daha fazla gol atan ilk takım oldu.

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Fransa, Dünya Kupası tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Fransız ekibi, Dünya Kupası'nda üst üste 5 maçta 3 veya daha fazla gol atan ilk takım oldu.

İSVEÇ KARŞISINDA TARİHİ SERİ

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fransa, İsveç'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Fransa, Dünya Kupası tarihindeki gol serisini 5 maça çıkardı.

ÜST ÜSTE 5 MAÇTA EN AZ 3 GOL

Fransa, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Senegal'i 3-1, Irak'ı 3-0 ve Norveç'i 4-1 mağlup etti. Fransızlar ayrıca 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı 3 gol atmış, normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten mücadeleyi penaltılarda 4-2 kaybetmişti.

DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK

Fransa, İsveç karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle serisini devam ettirdi.  Dünya Kupası tarihinde daha önce hiçbir takım üst üste 5 maçta 3 veya daha fazla gol atma başarısı gösterememişti.

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