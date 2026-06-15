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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

15.06.2026 15:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 15 Haziran akşamı ve 16 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam dört maçla devam edecek.
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve I Grubu'nda salı günü oynanacak 3 maçla sürecek.

SUUDİ ARABİSTAN - URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay, Miami Stadı'nda TSİ 01.00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Grup H'nin bir diğer maçında İspanya, Atlanta'daki Mercedez-Benz Stadyumu'nda TSİ 19:00'da Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İRAN - YENİ ZELANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'de oynayacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

BELÇİKA - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?

Grubun bir diğer maçında ise Belçika, Seattle'daki Lumen Field Stadı'nda TSİ 22:00'de Mısır ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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