Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı G, H ve I Grubu'nda salı günü oynanacak 3 maçla sürecek.

SUUDİ ARABİSTAN - URUGUAY MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay, Miami Stadı'nda TSİ 01.00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

İSPANYA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Grup H'nin bir diğer maçında İspanya, Atlanta'daki Mercedez-Benz Stadyumu'nda TSİ 19:00'da Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İRAN - YENİ ZELANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı'nda TSİ 04.00'de oynayacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

BELÇİKA - MISIR MAÇI SAAT KAÇTA?

Grubun bir diğer maçında ise Belçika, Seattle'daki Lumen Field Stadı'nda TSİ 22:00'de Mısır ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.