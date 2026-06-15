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5 gollü zafer: İsveç'ten Tunus karşısında rahat galibiyet

5 gollü zafer: İsveç'ten Tunus karşısında rahat galibiyet

15.06.2026 07:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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5 gollü zafer: İsveç'ten Tunus karşısında rahat galibiyet

Dünya Kupası'nda F Grubu'nda İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Graham Potter'ın ekibine galibiyeti getiren golleri Ayari (2), Isak, Gyökeres ve Svanberg kaydetti.

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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç ile Tunus karşı karşıya geldi.

Monterrey Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İsveç, 5-1'lik skorla kazandı.

İlk yarıya hızlı başlayan İsveç, 7. dakikada Yasin Ayari'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Baskısını sürdüren İsveç, 30. dakikada Alexander Isak'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Tunus ise 43. dakikada Omar Rekik'in golüyle skoru 2-1'e getirerek soyunma odasına umutlu gitti.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İsveç, 60. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın 86. dakikasında Mattias Svanberg ağları havalandırarak farkı üçe çıkarırken, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Yasin Ayari, 90+6. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından İsveç, Dünya Kupası'na 3 puanla başlarken, Tunus ilk maçından puansız ayrıldı.

F Grubu'ndaki ikinci maçında İsveç, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Tunus ise Japonya ile mücadele edecek.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.

İlgili Konular: #isveç #Tunus #2026 FIFA Dünya Kupası

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