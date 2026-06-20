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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

20.06.2026 04:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 20 Haziran akşamı ve 21 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam dört maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı E ve F Grubu'nda cumartesi akşamı ve pazar sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

HOLLANDA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, F Grubu'nda Hollanda ile İsveç, Houston'daki NRG Stadyumu'nda TSİ 20:00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

E Grubu maçında Almanya, Toronto'daki BMO Field Stadyumu'nda TSİ 23:00'te Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

EKVADOR - CURAÇAO MAÇI SAAT KAÇTA?

E Grubu'nun bir diğer maçında Ekvador ile Curaçao, Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda 21 Haziran Pazar TSİ 03:00'te karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

TUNUS - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

F Grubu'nun diğer maçında ise Tunus, Guadalupe'deki BBVA Stadyumu'nda 21 Haziran Pazar TSİ 07:00'de Japonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #japonya #Hollanda #2026 Dünya Kupası

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