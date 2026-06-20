Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı E ve F Grubu'nda cumartesi akşamı ve pazar sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

HOLLANDA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, F Grubu'nda Hollanda ile İsveç, Houston'daki NRG Stadyumu'nda TSİ 20:00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

E Grubu maçında Almanya, Toronto'daki BMO Field Stadyumu'nda TSİ 23:00'te Fildişi Sahili ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

EKVADOR - CURAÇAO MAÇI SAAT KAÇTA?

E Grubu'nun bir diğer maçında Ekvador ile Curaçao, Kansas City'deki Arrowhead Stadyumu'nda 21 Haziran Pazar TSİ 03:00'te karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

TUNUS - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

F Grubu'nun diğer maçında ise Tunus, Guadalupe'deki BBVA Stadyumu'nda 21 Haziran Pazar TSİ 07:00'de Japonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.