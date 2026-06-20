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Adını son 32’ye yazdırdı: ABD, Avustralya'yı rahat geçti

Adını son 32’ye yazdırdı: ABD, Avustralya'yı rahat geçti

20.06.2026 00:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Adını son 32’ye yazdırdı: ABD, Avustralya'yı rahat geçti

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya'yı 2-0 yendi ve son 32 turuna yükseldi.

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında, A Milli Takımımızın gruplardaki son rakibi ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Lümen Field'da oynanan mücadeleyi ABD, 2-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Cameron Burgess'in kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Alexander Freeman'ın kaydettiği golle geldi.

Bu sonucun ardından ABD, grupta oynadığı iki maçı da kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve turnuvada son 32'ye yükselmeyi garantiledi. Avustralya ise 3 puanda kaldı.

Grubun son haftasında ABD, A Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek. Avustralya ise Paraguay ile kozlarını paylaşacak.

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