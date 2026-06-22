Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I ve J Grubu'nda pazartesi akşamı ve salı sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda TSİ 20:00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

FRANSA - IRAK MAÇI SAAT KAÇTA?

I Grubu maçında Fransa, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda 23 Haziran Salı TSİ 00:00'da Irak ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

NORVEÇ - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

I Grubu'nun bir diğer maçında Norveç ile Senegal, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 23 Haziran Salı TSİ 03:00'te karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

ÜRDÜN - CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA?

J Grubu'nun diğer maçında ise Ürdün, San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda 23 Haziran Salı TSİ 06:00'da Cezayir ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.