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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

22.06.2026 06:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 22 Haziran akşamı ve 23 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam dört maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I ve J Grubu'nda pazartesi akşamı ve salı sabahı oynanacak 4 maçla sürecek.

ARJANTİN - AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, Dallas'taki AT&T Stadyumu'nda TSİ 20:00'de karşılaşacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

FRANSA - IRAK MAÇI SAAT KAÇTA?

I Grubu maçında Fransa, Philadelphia'daki Lincoln Financial Field Stadyumu'nda 23 Haziran Salı TSİ 00:00'da Irak ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

NORVEÇ - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA?

I Grubu'nun bir diğer maçında Norveç ile Senegal, New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda 23 Haziran Salı TSİ 03:00'te karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

ÜRDÜN - CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA?

J Grubu'nun diğer maçında ise Ürdün, San Francisco'daki Levi's Stadyumu'nda 23 Haziran Salı TSİ 06:00'da Cezayir ile karşılaşacak. Mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #fransa #Arjantin #2026 Dünya Kupası

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