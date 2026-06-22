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İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı: 'Oyunculara da hocasına da sahip çıkacağız'

İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı: 'Oyunculara da hocasına da sahip çıkacağız'

22.06.2026 05:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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İbrahim Hacıosmanoğlu, Montella kararını açıkladı: 'Oyunculara da hocasına da sahip çıkacağız'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımımızın Arizona Athletic Grounds'ta yapacağı antrenman öncesinde medya mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, "Evet iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Oyunculara da hocasına da sahip çıkacağız. Merih'in son anda vurduğu top direğin yanından çıkmayıp içeri girseydi bugün burada farklı bir şey konuşuyorduk" dedi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu "Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında devamsızlıktan ötürü başarısızlık geliyor. Buradan 15 tane futbolcu gönderip yerine 15 futbolcuyu, teknik direktörü gönderip yerine teknik direktör, başkanı gönderip yerine başkan alamazsınız. İki gündür teknik direktörlerin isimlerini yazıyorlar. Biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımıza asla değiştirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, "Montella'yı teknik olarak eleştirebilirsiniz ama direğin dibinden giden top ortada. O direğin dibinden giren topa sen vuruyorsun üst direğe, yan direğe çarpıp dışarı çıkıyor. Her şerde bir hayır vardır, onun için biz önümüze bakacağız" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

İlgili Konular: #Vincenzo Montella #A Milli Takım #İbrahim Hacıosmanoğlu

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