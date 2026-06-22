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Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı: Mısır, Yeni Zelanda'yı 3 golle devirdi

Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı: Mısır, Yeni Zelanda'yı 3 golle devirdi

22.06.2026 06:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini aldı: Mısır, Yeni Zelanda'yı 3 golle devirdi

Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti. Afrika temsilcisi, bu sonuçla birlikte Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferini elde etti.

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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Mısır ile Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. 

BC Place'de oynanan maçta gol perdesini açan isim 15. dakikada Surman oldu. 

Yeni Zelanda soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Mısır, 58. dakikada Zico ile durumu dengeledi.

67. dakikada sahneye Salah çıktı ve takımını öne geçirdi. 

76. dakikada oyuna giren Trezeguet, 82'de farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Mısır sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Hossam Hassan'ın ekibi bu sonuçla gruptaki puanını 4'e yükseltti. Darren Shaun Bazeley'in öğrencileri ise 1 puanda kaldı.

Mısır gruptaki son maçında 27 Haziran Cumartesi günü 06.00'da İran ile oynayacak. Yeni Zelanda ise aynı gün, aynı saatte Belçika ile kozlarını paylaşacak.

MISIR’DAN İLK DÜNYA KUPASI GALİBİYETİ

Mısır, Yeni Zelanda karşısında aldığı 3-1’lik galibiyetle Dünya Kupası tarihindeki ilk zaferini elde etti. 

Turnuvaya dördüncü kez katılan Afrika temsilcisi, 1934, 1990 ve 2018’de galibiyet alamamıştı. 2026’da Belçika beraberliğiyle başlayan Mısır, Yeni Zelanda karşısında geri dönüşe imza atarak tarihindeki ilk 3 puana ulaştı.

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