Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B ve C Grubu'nda çarşamba akşamı ve perşembe sabahı oynanacak 6 maçla sürecek.

BOSNA HERSEK - KATAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosna Hersek, B Grubu'ndaki üçüncü maçında 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 22:00'de Katar ile karşılaşacak. ABD'nin Seattle kentinde bulunan Lumen Field Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

KANADA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ev sahiplerinden Kanada ise 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 22:00'de İsviçre ile mücadele edecek. Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

BREZİLYA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Brezilya, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 01:00'de İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

FAS - HAİTİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fas ise C Grubu'ndaki üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 01:00'de Haiti ile mücadele edecek. Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

MEKSİKA - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ev sahiplerinden Meksika, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 04:00'te Çekya ile karşılaşacak. Mexico City Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

GÜNEY KORE - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Güney Kore ise A Grubu'ndaki üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 04:00'te Güney Afrika ile mücadele edecek. Monterrey kentindeki BBVA Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.