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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

24.06.2026 06:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 24 Haziran akşamı ve 25 Haziran'ın erken saatlerinde oynanacak toplam altı maçla devam edecek.
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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, B ve C Grubu'nda çarşamba akşamı ve perşembe sabahı oynanacak 6 maçla sürecek.

BOSNA HERSEK - KATAR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bosna Hersek, B Grubu'ndaki üçüncü maçında 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 22:00'de Katar ile karşılaşacak. ABD'nin Seattle kentinde bulunan Lumen Field Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

KANADA - İSVİÇRE MAÇI SAAT KAÇTA?

Ev sahiplerinden Kanada ise 24 Haziran Çarşamba günü TSİ 22:00'de İsviçre ile mücadele edecek. Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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BREZİLYA - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Brezilya, C Grubu'ndaki üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 01:00'de İskoçya ile kozlarını paylaşacak. Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

FAS - HAİTİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fas ise C Grubu'ndaki üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 01:00'de Haiti ile mücadele edecek. Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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MEKSİKA - ÇEKYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ev sahiplerinden Meksika, A Grubu'ndaki üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 04:00'te Çekya ile karşılaşacak. Mexico City Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

GÜNEY KORE - GÜNEY AFRİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Güney Kore ise A Grubu'ndaki üçüncü maçında 25 Haziran Perşembe TSİ 04:00'te Güney Afrika ile mücadele edecek. Monterrey kentindeki BBVA Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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