Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turunda salı akşamı ve çarşamba sabahı oynanacak 3 maçla sürecek.
FİLDİŞİ SAHİLİ - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
Norveç, son 32 turu maçında 30 Haziran Salı TSİ 20:00'de Japonya ile karşılaşacak. Teksas'ta bulunan AT&T Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
FRANSA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa ise son 32 turu maçında 1 Temmuz Çarşamba TSİ 00:00'da İsveç ile mücadele edecek. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
MEKSİKA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Meksika, son 32 turu maçında 1 Temmuz Çarşamba TSİ 04:00'te Ekvador ile mücadele edecek. Meksika'da bulunan Azteca Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.