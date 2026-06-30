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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (30 Haziran - 1 Temmuz)

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (30 Haziran - 1 Temmuz)

30.06.2026 06:09:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? (30 Haziran - 1 Temmuz)

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuva 30 Haziran akşamı ve 1 Temmuz'un erken saatlerinde oynanacak toplam üç maçla devam edecek.

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2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turunda salı akşamı ve çarşamba sabahı oynanacak 3 maçla sürecek.

FİLDİŞİ SAHİLİ - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Norveç, son 32 turu maçında 30 Haziran Salı TSİ 20:00'de Japonya ile karşılaşacak. Teksas'ta bulunan AT&T Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

FRANSA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa ise son 32 turu maçında 1 Temmuz Çarşamba TSİ 00:00'da İsveç ile mücadele edecek. ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan MetLife Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

MEKSİKA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Meksika, son 32 turu maçında 1 Temmuz Çarşamba TSİ 04:00'te Ekvador ile mücadele edecek. Meksika'da bulunan Azteca Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

İlgili Konular: #fransa #Norveç #2026 Dünya Kupası

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