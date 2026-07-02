Efecan Karaca'nın yeni takımı belli oldu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sarıyer, son olarak Alanyaspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

İstanbul temsilcisi, 36 yaşındaki futbolcunun transferini resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı. Kulübün paylaşımında, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'a veda eden Efecan Karaca, Sarıyer ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu, geride kalan sezonda Alanyaspor formasıyla 25 karşılaşmada görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.