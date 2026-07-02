Cumhuriyet Gazetesi Logo
Efecan Karaca'nın yeni takımı belli oldu

Efecan Karaca'nın yeni takımı belli oldu

2.07.2026 07:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Efecan Karaca'nın yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig ekibi Sarıyer, Alanyaspor'dan ayrılan tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sarıyer, son olarak Alanyaspor forması giyen tecrübeli kanat oyuncusu Efecan Karaca'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

İstanbul temsilcisi, 36 yaşındaki futbolcunun transferini resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla açıkladı. Kulübün paylaşımında, "Herkes gün olur evine geri döner. Hikaye, kaldığı yerden devam ediyor. Yuvana yeniden hoş geldin Efecan Karaca" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz günlerde Alanyaspor'a veda eden Efecan Karaca, Sarıyer ile sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu, geride kalan sezonda Alanyaspor formasıyla 25 karşılaşmada görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.

İlgili Konular: #sarıyer #Alanyaspor #Efecan Karaca

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen ile yollar ayrıldı! Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, 31 yaşındaki oyuncu Metecan Birsen ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor... Dirk Kuyt'tan transfer açıklaması!
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor... Dirk Kuyt'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Dirk Kuyt, basın mensuplarına konuştu. Kuyt, "Fenerbahçe'de başarılı olma duygusunun ne kadar güzel olduğunu biliyorum" dedi.
Fenerbahçe arsaVev'de 7 futbolcu ile yollar ayrıldı!
Fenerbahçe arsaVev'de 7 futbolcu ile yollar ayrıldı! Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe arsaVev, Zoe Van Eynde, Elena Santos, Göknur Güleryüz, Maria Paula Salas, Mariam Diakite, Karyna Alkhovik ve Olga Massombo ile yollarını ayırdığını duyurdu.